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سكرتير عام محافظة الغربيه يجتمع بأعضاء مشروع تحسين الخدمه بالمجازر

الأحد، 22 أبريل 2018 12:13 م
سكرتير عام محافظة الغربيه يجتمع بأعضاء مشروع تحسين الخدمه بالمجازر جانب من الاجتماع


الغربيه - محمد طارق
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اجتمع اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربيه، ورئيس مجلس إدارة مشروع تحسين الخدمة بالمجازر، مع أعضاء مجلس إدارة مشروع تحسين الخدمة بالمجازر، لمناقشة العديد من المواضيع.

وناقش خلال الاجتماع رفع كفاءة بعض من المجازر العشرون بالمحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان والأعياد، وتنفيذ أعمال الصيانة لسيارات نقل الذبائح من المجازر إلى محال العرض والبيع، وكذا صيانة وإصلاح عدد من التروسيكلات المزنكة لأعمال النقل، ورفع قيمة التعويضات بالنسبة للإعدامات، حال صدور قرار رقم 136 لسنه 2018 بالوقائع المصرية، وذلك بحضور الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة والمدير التنفيذى للمشروع تحصين الخدمة بالمجازر، والدكتور مجدى عبد الحليم مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتورة غادة عبد الفتاح مقررة المشروع لسكرتير العام المحافظة 

 


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