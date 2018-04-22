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رفع 95 طن قمامة خلال حملة مكبرة بالوحدة بمنوف فى المنوفية

الأحد، 22 أبريل 2018 01:13 م
رفع 95 طن قمامة خلال حملة مكبرة بالوحدة بمنوف فى المنوفية مخلفات - أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحي
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شنت الوحدة المحلية بسدود والحامول، التابعين لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ،حملة مكبرة بقري صنصفط وجزى.

جاء ذلك بناءا على تعليمات المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف ،وبحضور محمد شعبان نائب رئيس المدينة لشئون القرى والمهندس مصلحى أبو زيد رئيس الوحدة المحلية بسدود ،والمهندس طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية بالحامول.

وأسفرت الحملة عن رفع تجمعات القمامة بالوحدة حيث تم رفع 45 طن تجمعات قمامة،ورفع نواتج هدم حوالى 50 طن،وتم تسوية وتمهيد الشوارع بطول حوالى  15 كيلو متر،وكانت الحملة بـ 2 لوادر وجليدرو 6 سيارة قلاب جمع القمامة .

وأكد الوراقى،فى بيان له اليوم استمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة منوف ،للحفاظ على صحة المواطنين وللوصول إلى مستوى الخدمة الذى يرضيهم .

 

 


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