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حيدر العبادى: سلاح الجو العراقى سيبقى محط فخر واعتزاز لجميع العراقيين

الأحد، 22 أبريل 2018 09:31 ص
حيدر العبادى: سلاح الجو العراقى سيبقى محط فخر واعتزاز لجميع العراقيين رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


بغداد(أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الأحد، أن سلاح الجو العراقى سيبقى محط فخر واعتزاز لجميع العراقيين، مثمنا بطولاته التى أبهرت العالم وأعادت لسلاح الجو هيبته ومكانته .

وهنأ العبادى - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - قيادة ومنتسبى القوة الجوية العراقية بالذكرى السابعة والثمانين لتأسيسها، لافتا إلى أنه بفضل القوة الجوية عادت المدن وعمّ الأمن والاستقرار .

وأضاف أن القوة الجوية تلاحق اليوم الإرهابيين وتوجه لهم الضربات خارج الحدود لتأمين البلد من شرورهم ومخططاتهم، مؤكدا أن سلاح الجو كان سنداً وعوناً وشريكاً أساسياً فى النصر الذى تحقق .. وكانت لها اليد الطولى فى النيل من الإرهاب وتأمين غطاء جوى لقطعاتنا العسكرية .

وفى سياق متصل بتطورات الوضع فى العراق، هدد العشرات من منتسبى الحشد الشعبى العراقى وعوائلهم بالدخول فى اعتصام مفتوح حال عدم تلبية مطالبهم من قبل الحكومة.المتعلقة بتفعيل قانو خدمة التقاعد لمنتسبى الحشد .

كان مجلس النواب العراقى قد صوت فى وقت سابق على قانون الحشد الشعبى بعد تغيير تسميته إلى قانون هيئة الحشد الشعبي، والذى يتضمن حقوقا لمنتسبى الحشد.

 


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