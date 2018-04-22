حزب الوفد بأسيوط يناقش إعادة تشكيل لجانه ووضع برنامج لإعادته لمكانته







أسيوط- محمود عجمى

ناقش حزب الوفد بأسيوط إعادة تشكيل وترتيب لجانه الفرعية بكافة مراكز وقرى المحافظة خلال الفترة القادمة والإجراءات اللازم اتخاذها في برنامج يتم وضعه لإعادة الحزب إلى مكانته.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده برئاسة الدكتور محمد عبدالغني بركات رئيس الحزب بأسيوط وبحضور جميع أعضاء هيئة مكتب الحزب ولفيف من الأعضاء من مراكز المحافظة المختلفة.

وقال عبدالعاطي أحمد عبدالعاطي نائب رئيس حزب الوفد بأسيوط أن القيادة الجديدة للحزب برئاسة المستشار بهاء ابوشقة قد وضعت خطة وبرنامج طموح لإعادة ترتيب مؤسسات الحزب لزيادة فاعليته ومشاركته لكافة قضايا الوطن والمواطن مشيراً إلى بدء الإستعداد لإنتخابات المجالس المحلية والنواب القادمة من الآن وذلك بإعداد كوادر حزبية وببرنامج قوي يستطيع المنافسة وتحقيق الفوز في هذه الاستحقاقات مطالباً أعضاء الحزب الوقوف صفاً واحداً والعمل على إعادة الحزب إلى مكانته المعروفة.







