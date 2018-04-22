حاسبات ومعلومات المنوفية تفوز بالمركز الثالث فى أولمبياد الحاسبات والمعلومات







المنوفية – محمود شاكر

حققت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى الأولمبياد الثانى لمطورى تكنولوجيا المعلومات والذى نظمه هذا العام كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حسن حسين سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وقالت جامعة المنوفية فى بيان لها اليوم إن من مثل كلية الحاسبات والمعلومات هو فريق من طلاب الفرقة الرابعة وهم مصطفى على محمود أبو النصر، ونصر الله عادل نصر الله ميخائيل، ومينا جورج فرج سليمان، ومصطى سمير مسلم توفيق، تحت إشراف المعيد محمود محمد صقر، بفكرة تصميم وتنفيذ تطبيقات الهواتف الذكية.

وحرص عميد الكلية على التواجد مع الطلاب فى حفل استلام الجوائز ومشاركتهم فرحتهم وأهدوا الكأس للدكتور معوض الخولى لدعمه الدائم للكلية.

وكانت الكلية قد حصلت العام الماضى على المركز الأول فى نفس المسابقة، وكانت مقامة بجامعة كفر الشيخ .