جامعة الإسكندرية: تحويل بعض مبانى الكليات إلى شركات مصنعة معفاة من الضرائب







الإسكندرية- هناء أبو العز

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،على أهمية دور الصناعة القائم على المعرفة والتى تعتمد على نتائج الأبحاث وإمكانية تطبيقها بطريقة علمية وإيجاد شراكة حقيقية بين الجامعة والصناعة ،والإستعانة بدراسات جدوى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،مما يخلق فرص أكبر للمنافسة للصناعة المحلية والوصول للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لاستعراض الخطة الاستراتيجية لقطاع خدمة المجتمع ،ومناقشة إمكانية التطوير للارتقاء بجامعة الإسكندرية ،لتكون فى مصاف الجامعات المتقدمة.

وأوضح الدكتور قنصوة،فى بيان له اليوم أن الخطة الاستراتيجية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تهدف إلى تحويل بعض الوحدات ذات الطابع الخاص بكليات الجامعة إلى شركات قائمة على مخرجات البحث العلمى ومعفاة من الضرائب، وذلك فى ضوء صدور قانون حوافز البحث العلمى من خلال دراسة بزنس موديل، لعمل نقلة نوعية بجامعة الإسكندرية.

وأضاف أنه تهدف الخطة، إلى الحصول على تمويل لبعض المشروعات التنموية مثل تطوير احدى القرى فى إطار التنمية المستدامة وهذا هو أحد النماذج فى الخدمة المجتمعية ،بالإضافة إلى تكوين مجموعات عمل خاصة بالأزمات والكوارث لمواجهة أى طوارىء، قد تحدث داخل الجامعة أوالمحافظة أو على المستوى الوطنى ، فضلا عن تطوير البنية التكنولوجية للجامعة وتحسين بيئة العمل داخل الجامعة هذا، بالإضافة إلى تطوير العمل فى الخدمة المجتمعية والمشروعات ليشمل البعد الأفريقى.

كما استعرض المجلس التقرير الخاص بقافلة الجامعة لجمعية عرامة بمنطقة العصافرة قبلى يوم الجمعة 13/4/2018، والتى شارك فيها كليات الطب والصيدلة ومعهد البحوث الطبية ،وشملت تخصصات عظام ونسا والكشف المبكر عن حالات الضغط والسكر ،وتبين إصابة 9 حالات من إجمالى 400 حالة تم الكشف عليها.

وناقش المجلس التقرير الخاص بمشروع "مصر القومى للقضاء على الأمية" بكلية التربية بمشاركة طلبة الجامعة، وبنك مصر، وشارك فيه حوالى 4000 طالب حيث قامت كلية التربية باطلاق قافلة لمحو الأمية بقرية الزاويدة ،حيث تم فتح فصلين فى مسجد القرية وكنيسة القرية لمحو الأمية.

ووافق المجلس على مشروع كلية الفنون الجميلة بتجميل شوارع مدينة الاسكندرية وتوفير التمويل ،بالتعاون مع مؤسسات الأعمال والمجتمع المدنى اللازم والتنسيق مع كلية الزراعة لتنفيذ هذا المشروع.

واستعرض المجلس فعاليات اليوم العالمى للمياه 2018 بكلية الهندسة ،ويأتى هذا فى إطار توجهات الدولة ،لترشيد استخدام المياه فى كافة المجالات لمواجهة ندرة المياه والتأثير المتوقع للتغيرات المناخية.