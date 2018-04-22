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الأحد، 22 أبريل 2018 06:06 ص
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تموين الغربية: فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال رمضان

الأحد، 22 أبريل 2018 06:00 ص
تموين الغربية: فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال رمضان السلع الغذائية - أرشيفية


الغربية – مصطفى عادل
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أكد سامح هنداوى وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أن المديرية تنهى استعداداها لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية للمواطنين وتوفير احتياجاتهم منها خلال الشهر المبارك.

وأضاف "هنداوى" أن المديرية ستقوم بفتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية، إلى جانب المنافذ الموجودة حاليا وزيادة المعروض من السلع التموينية والاستيراتيجية من الزيت والسكر والأرز بأسعار مناسبة فى متناول الجميع، فضلا عن توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بأقل عن بجودة عالية وبأسعار اقل عن مثيلتها بالأسواق.

وأشار أن المديرية ستواجه جشع التجار بتوفير السلع بجودة عالية وبأقل الأسعار، وشن حملات تفتيشية مستمرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع بالتنسيق مع شرطة التموين ومديرية الطب البيطرى لفحص السلع المعروضة أولا بأول للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من ياميش رمضان وخاصة التمور والتين المجفف بأسعار فى متناول المواطنين وعمل حملات دورية للتأكد من جودة المعروض.

كان اللواء طلعت منصور وكيل اول الوزارة سكرتير عام محافظة الغربية قد عقد مؤخرا اجتماعا بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وضبط الاسعار لاستقبال شهر رمضان الكريم، بحضور العميد مهند أبو ليمون مدير إدارة شرطة المرافق والعميد ايهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية والعقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين والمحاسب سامح هنداوى وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمحافظة.

 واستعرض "منصور" مع التنفيذيين خطة المحافظة لإقامة معارض للسلع الغذائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بـ10 معارض، إلى جانب منافذ الامن الغذائى الموجودة والتى يصل عددها إلى 202 منفذا لتوفير السلع للمواطنين بأقل عن مثيلتها بالأسواق لمواجهة جشع التجار.


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