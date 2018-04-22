تعيين 4 أساتذة جدد فى كليتى الطب والعلوم بجامعة أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة،برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة،على تعيين 4 أساتذة جدد بكليتي الطب والعلوم ،حيث تضمنت القرارات، تعيين الدكتور أشرف السيد سيد أحمد يحيى أستاذاً في الفيزياء تخصص البلازما التجريبية،بقسم الفيزياء بكلية العلوم بالجامعة.

وفي كلية الطب فقد شملت القرارات ،الموافقة على تعيين ثلاثة من الأساتذة ،وهم الدكتورة سحر الديك محمد السيد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية، و كلاً من الدكتورة داليا جلال مهران محمد ، والدكتورة إكرام محمد عبد الخالق أحمد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب بالجامعة بكلية الطب بالجامعة.