تعرف على الانتخابات التشريعية فى العراق × 10 معلومات







كتب: محمد الأحمدى – وكالات الأنباء

يستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية فى 12 مايو المقبل، حيث يضغط رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، من أجل إجراء الانتخابات رغم وجود خلافات سابقة بين الأطراف السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية حول الموعد ومطالبة البعض بتأجيلها.

ويصوت العراقيون من خلال اقتراع مختلط يؤمن حصصا نسبية، ويتعين على القوائم الفائرة تشكيل ائتلافات للحصول على غالبية من أجل تشكيل الحكومة، حيث تعتبر هذه الانتخابات هى الرابعة منذ الاجتياح الأمريكى للعراق عام 2003، حسبما أشارت وكالة فرانس برس.



جانب من دعايه الانتخابات التشريعيه فى العراق

وفى ظل الاستعدادت المكثفة من الدولة لإجراء وتأمين الانتخابات التشريعية عقب الانتصارات التى حققتها خلال المواجهات مع تنظيم "داعش" الإرهابى، تبرز على الساحة السياسية العراقية عدة تحالفات وائتلافات انتخابية مقرر خوضها المنافسة.

ويقدم اليوم السابع فى هذا التقرير أبرز 10 معلومات عن الانتخابات التشريعية فى العراق.

1 – عدد العراقيين أكثر من 24 مليونا يتوزعون على 18 محافظة تمثل كل واحدة منها دائرة انتخابية.

2 – يصوت العراقيون بالخارج فى 19 دولة

3 – يبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات : 6.982 بينهم 2.014 امرأة .



جانب من الدعاية الانتخابية فى شوارع العراق

4 – يوجد 8,148 مركزا انتخابيا يصوت فيها عبر الاقتراع الإلكترونى، وتم توزيع 11 مليون بطاقة انتخابية، وفقا لجهات حكومية.

5 - يبلغ عدد المصوتين من النازحين 285 ألفا فى 166 مركزا انتخابيا تتوزع على 70 مخيما فى 8 محافظات.

6 – يبلغ عدد المقاعد الانتخابية 329 مقعدا بينها 9 للأقليات ممثلة بالمسيحيين والشبك والصابئة والإيزيديين والأكراد الفيلية (الشيعة)، وتم تخصيص 83 مقعدا للنساء

7 – تبلغ الفترة التشريعية للبرلمان 4 سنوات

8 – تعتمد طريقة التصويت فى الانتخابات على أساس القائمة مغلقة ومفتوحة ويتم التصويت على القائمة المغلقة كاملة دون أى اختيار،أما المفتوحة فيتم التصويت عليها أو على مرشح أو عدد من المرشحين ثم توزع الأصوات على المرشحين وفقا لتسلسلهم داخل كل قائمة.

9 - يشارك فى الانتخابات 86 ائتلافا وقائمة وأبرز الإئتلافات "النصر والفتح ودولة القانون"

10 – تعتبر أبرز القوائم المشاركة بالانتخابات قائمة " سائرون نحو الإصلاح" وقوائم الأحزاب السنية وقوائم الأكراد من خلال عدة أحزاب