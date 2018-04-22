تشميع 20 محل بحى عتاقة بالسويس لعدم سداد المديونيات







السويس- سيد نون

قام المسئولين بحى عتاقة بالسويس بتشميع 20 محلاً بمدن الحى،منها 3 محلات بمدينة الرحاب و 12 محلاً بمدينة النور و5 محلات بمدينة اليسر لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة على المواطنين أصحاب هذه المحلات لصالح المحافظة منذ سنوات.

وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس،فى بيان له اليوم أنه تم إغلاق 81 محلاً منذ بداية الحملات لتنفيذ قرارات الاغلاق للمحلات بحى عتاقة خلال شهر مارس وابريل 2018.

وسدد المديونية حوالى 51 محلا وتم فتحها وازالة التشميع بعد السداد ويتبقى 8 محلات صدرت لهم القرارات بالإغلاق لتراكم المديونية المستحقة لصالح المحافظة سيتم التنفيذ بالتشميع.

واكد المحافظ، إنه فور سداد أصحاب المحلات للمديونيات يتم على الفور فتح المحلات.