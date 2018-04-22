تسجيل 3 انتهاكات فى مناطق وقف إطلاق النار فى سوريا







موسكو (أ ش أ)

وصف مسئولون عسكريون روس، الوضع فى مناطق وقْف التصعيد فى سوريا بأنه مستقر، وتسجيل 3 انتهاكات فى مناطق وقف إطلاق النار فى سوريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية - فى نشرة إعلامية - أن "الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة المعنية بالتعامل مع انتهاكات وقف إطلاق النار قد سجلت حالتَى إطلاق رصاص فى محافظة اللاذقية".

ومن جانبه، سجّل الجانب التركى باللجنة حالة واحدة من إطلاق النار فى محافظة حماة.