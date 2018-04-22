video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تسجيل 3 انتهاكات فى مناطق وقف إطلاق النار فى سوريا

الأحد، 22 أبريل 2018 10:31 م
تسجيل 3 انتهاكات فى مناطق وقف إطلاق النار فى سوريا سوريا - أرشيفية


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصف مسئولون عسكريون روس، الوضع فى مناطق وقْف التصعيد فى سوريا بأنه مستقر، وتسجيل 3 انتهاكات فى مناطق وقف إطلاق النار فى سوريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية - فى نشرة إعلامية - أن "الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة المعنية بالتعامل مع انتهاكات وقف إطلاق النار قد سجلت حالتَى إطلاق رصاص فى محافظة اللاذقية".

ومن جانبه، سجّل الجانب التركى باللجنة حالة واحدة من إطلاق النار فى محافظة حماة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بزاوية 180درجة.. هل كانت تريزا ماى واثقة من مساندة البرلمان لقرار ضرب سوريا؟

ماكرون يحذر من الخروج الكامل من سوريا دون حل الأزمة

مجلس الامن يعتزم تكثيف الجهود للتوصل إلى حل للنزاع فى سوريا

مقتل 36 إرهابيا من تنظيم داعش بغارة عراقية فى سوريا

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

روسيا

اخبار روسيا




لا تفوتك
المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة