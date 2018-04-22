تدريب أردنى أمريكى مشترك لاقتحام جوى خلال فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2018".







عمان (أ ش أ)

نفذت كتيبة "رد الفعل السريع 91" التابعة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، فى إحدى ميادين التدريب بمنطقة القويرة تدريبًا لاقتحام جوى بمشاركة قوات المارينز الأمريكى، ضمن فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2018".

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن التدريب بدأ بعمليات نقل استراتيجى نفذتها القوات المشاركة باستخدام الطائرات العامودية، وعملية اقتحام جوى بواسطة تلك الطائرات تلاها محاكاةٍ لهجوم على قرية حدودية تسيطر عليها جماعة خارجة عن القانون.