تدريب أردنى أمريكى مشترك لاقتحام جوى خلال فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2018".الأحد، 22 أبريل 2018 05:43 م
الجيش الاردنى
إضافة تعليق
نفذت كتيبة "رد الفعل السريع 91" التابعة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، فى إحدى ميادين التدريب بمنطقة القويرة تدريبًا لاقتحام جوى بمشاركة قوات المارينز الأمريكى، ضمن فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2018".
وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن التدريب بدأ بعمليات نقل استراتيجى نفذتها القوات المشاركة باستخدام الطائرات العامودية، وعملية اقتحام جوى بواسطة تلك الطائرات تلاها محاكاةٍ لهجوم على قرية حدودية تسيطر عليها جماعة خارجة عن القانون.
إضافة تعليق
"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة