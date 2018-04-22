بالأسماء تعرف علي 6 من أعضاء مجلس أمناء العاشر من رمضان الجديد







الشرقية- فتحية الديب

أعلنت اللجنة المشكلة من جهار العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم، أسماء ستة من المرشحين من قبل جمعية المستثمرين، أعضاء بالتشكيل الجديد بمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، بعد انتهاء فترة التشكيل السابق، وهم الدكتور " سمير عزت إسماعيل محمد عارف" رئيس مجلس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمهندس" محمود سلطان" أمين الصندوق بالجمعية و الدكتور "محمد عبد العال" عضو مجلس الجمعية والمهندس "سامي نصر الله" عضو الجمعية العمومية، والمهندس "وهبة الجمل" رئيس اللجنة الرياضية بجمعية المستثمرين، و" عمر الفندي" عضو مجلس الجمعية.

وكان جهاز العاشر من رمضان، برئاسة المهندس عادل النجار، قد أعلن فتح باب التقدم للترشيح لعضوية مجلس أمناء مدينة العاشر، لاتخاذ إجراءت تشكيل المجلس الجديد لانتهاء مدة المجلس السابق.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء العاشر من رمضان، يتكون من 15 عضوا، 6 من المستثمرين و 9 عن الأهالي بالمدينة من بينهم عضو عن الشباب وعضو عن المرأة.

وأكد أيمن رضا ، آمين عام جمعية المستثمرين بالعاشر، أن الجمعية رشحت 6 من أعضائها، تم الموافقة عليهم، من قبل اللجنة المختصة بجهازالعاشر، وفي انتظار إعلان أسماء 9 أعضاء عن الأهالي يجرى اختيارهم عن طريق القرعة يوم الثلاثاء القادم.

فيما بلغ إجمالي من تقدم بأوراقهم عن الأهالي 130 لحصد 9 مقاعد بمجلس الأمناء، تم تصفيتهم إلي 27 مرشح بعد إجتيازهم الإختبارات وسوف يتم إختيار 9 منهم بنظام القرعة يوم الثلاثاء القادم بجهاز العاشر.

وبعد إعلان الفائزين التسعة، يتم إعلان التشكيل رسميا من 15عضوا، و سوف يتم عقد لجنة طارئة لإختيار رئيس مجلس الأمناء و2 من نوابه.