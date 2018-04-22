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المسمارى: الجيش الليبى لا يعلم شيئا عن الغارات الجوية فى بلدة بنى وليد

الأحد، 22 أبريل 2018 02:14 ص
المسمارى: الجيش الليبى لا يعلم شيئا عن الغارات الجوية فى بلدة بنى وليد العميد أحمد المسمارى الناطق باسم الجيش الوطنى


بنغازى أ ش أ
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أعلن الناطق باسم الجيش الوطنى العميد أحمد المسمارى، أن الجيش لا يعلم من قام بالغارات الجوية فى بلدة بنى وليد جنوب غربى العاصمة طرابلس.

وقال المسماري، فى مؤتمر صحفى الليل ، إن الجيش الليبى لم يكن لديه علم مسبق أو تنسيق مع أى جهة للقيام بغارات فى منطقة بنى وليد ، مؤكدا أن طائرات الجيش الليبى جاهزة وقادرة على ضرب أى هدف حال وصول معلومات عنه.

ولفت إلى أن الجيش الليبى يخوض معركة شرسة ضد الإرهاب تهدف فى المقام الأول تحقيق أمن المواطن والقضاء على الإرهاب.

وأكد أن الهدف من العمليات العسكرية التى يقوم بها الجيش الليبى هو فرض سيادة وهيبة الدولة على الأراضى الليبية كافة ، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة الليبية رغم كل الصاعب للعمل فى هذا الإتجاه.

ونوه إلى أن الغارات المجهولة قد تقوم بها طائرات تابعة لأمريكا أو ايطاليا أو حلف الناتو ، مؤكدا أن الطائرات الليبية فى أتم الاستعداد للقيام بمهامها لحماية ليبيا وشعبها.

وكان العميد بالجيش الوطنى الليبى سالم الواعر قد أعلن أن غارة جوية مجهولة المصدر استهدفت معسكر متشددين فى منطقة شرقى بلدة بنى وليد جنوب غربى العاصمة طرابلس.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد شنت غارة فى مارس الماضى استهدفت موقعا للمتشددين جنوبى ليبيا ، ما أسفر عن مقتل القيادى فى القاعدة موسى أبو داود.

 


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