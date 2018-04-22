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العراق ينظم ملتقى حول "فرص الاستثمار وإعادة الإعمار" فى 26 الجارى

الأحد، 22 أبريل 2018 06:23 م
العراق ينظم ملتقى حول "فرص الاستثمار وإعادة الإعمار" فى 26 الجارى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


بغداد (أ ش أ)
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تنظم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى والهيئة الوطنية للاستثمار، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، ملتقى فرص الاستثمار وإعادة الإعمار فى العراق، فى السادس والعشرين من الشهر الحالى.

وذكر بيان صادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم "الأحد" أنه سيشارك فى الملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين فى الجهات الحكومية ورجال أعمال ومستثمرين، مع مجموعة من الشركات العربية والعالمية، إضافة إلى ممثلين عن هيئات التمويل الإقليمية والدولية.

وأوضح البيان أن الملتقى يهدف إلى إطلاع مؤسسات القطاع الخاص العراقية والعربية والدولية على الواقع الاقتصادى فى العراق والمناخ الاستثمارى الجديد فى ظل التشريعات والإجراءات المتخذة وتبنى توجهات اقتصادية جديدة كالشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص المتاحة فى القطاعات الرئيسية، والتى من شانها أن توفر فرص واعدة أمام القطاع الخاص، مع مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن الملتقى ينعقد فى ظل المرحلة الجديدة التى يمر بها العراق وما يشهده من استقرار أمنى وسياسي، مع احتضان عربى ودولى تجلى فى مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق الذى عقد فى شهر فبراير الماضى.

 


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