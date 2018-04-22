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العراق: القبض على المسئول الأمنى لداعش فى الموصل

الأحد، 22 أبريل 2018 11:54 ص
العراق: القبض على المسئول الأمنى لداعش فى الموصل داعش - ارشيفية


كتب - أحمد جمعة
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صدقت محكمة تحقيق نينوى العراقية المختصة بقضايا الارهاب اعترافات ارهابيين اثنين ينتميان لتنظيم داعش الارهابى، أحدهما  يعمل بصفة المسؤول الأمنى للتنظيم والآخر كمجهز أسلحة فى الموصل.

وقال القاضى العراقى عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمى باسم مجلس القضاء الأعلى أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على أحد الارهابيين والذى يعمل بصفة المسؤول الأمنى بالتنظيم بعد عودته من سوريا.

وأكد القاضى العراقى ان المتهم ضبط بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة واعترف بتشكيله مفرزتين ارهابيتين لزعزعة الأمن والاستقرار في الموصل.

وأضاف بيرقدار ان متهماً آخر ألقى القبض عليه ويعمل بصفة مجهز أسلحة للتنظيم الارهابى فى الموصل ، مبيناً أن المتهمان تم تصديق اعترافاتهما قضائياً امام قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب.

 

 


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