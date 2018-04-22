العبادى: حان الوقت لإعادة إعمار العراق بنفس القوة التى قضينا بها على "داعش"الأحد، 22 أبريل 2018 11:48 م
حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقى
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، الأحد، على أن محافظة الأنبار أمام مرحلة جديدة، متمثلة فى العمل على عودة النازحين إعادة إعمار المحافظة بعد تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال العبادى - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - إن حان الوقت للعراق بشكل عام وللأنبار بشكل خاص أن تنهض من جديد بعد ظلام "داعش"، فالأنبار أمام مرحلة جديدة متمثلة بالعمل على عودة النازحين وإعادة الإعمار بذات القوة والاندفاع التى خاضتها على تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتعهد رئيس الوزراء بالقضاء على أى مخطط أو خطر يهدد المجتمع العراقي، والحفاظ على التوحد بين مكونات المجتمع، وإعادة إعمار المدن المحررة، وإعادة النازحين، وتعزيز ثقة العالم بالعراق.
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