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الأحد، 22 أبريل 2018 04:54 م
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العبادى: تضحيات العراقيين حققت النصر أمام عصابات داعش

الأحد، 22 أبريل 2018 04:18 م
العبادى: تضحيات العراقيين حققت النصر أمام عصابات داعش العبادى


أ ش أ
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قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الأحد، إن العراقيين عندما هبوا للدفاع عن بلدهم لم ينطلقوا من غايات سياسية وإنما من أجل وطنهم، مؤكدا أن الدماء التى سالت على أرض العراق هى أكبر دليل على توحد الشعب العراقي.

وأضاف العبادي-خلال كلمته فى تجمع كبير لعشائر الأنبار- وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "نشدد على أهمية العمل من أجل النهوض بالعراق وتحقيق أمنه واستقراره .. ومن أجل عدم عودة الطائفية وعدم الاستماع للاصوات التى لا تريد للعراق خيرا"، مبينا أن تضحيات أبناء القوات العراقية حققت النصر أمام عصابات أرادت أن تعيد العراق إلى ما قبل التاريخ.

وتابع أنه "مثلما حققنا معجزة النصر فإننا سنحقق معجزة النصر الثانى فى البناء والازدهار والاستثمار وتوفير فرص العمل".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وصل، اليوم الأحد، إلى محافظة الأنبار لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية مع مسؤوليها.


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العبادى

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