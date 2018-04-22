video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 09:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريقا نشب بمحصول قمح وامتد إلى حظيرتين

الأحد، 22 أبريل 2018 09:13 ص
الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريقا نشب بمحصول قمح وامتد إلى حظيرتين حريق -ارشيفيه


المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بكمية من محصول القمح بأرض زراعية، وامتد إلى حظيرتين للماشية بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بأرض زراعية بقرية بمم دائرة مركز تلا.
 
بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد ‏الحريق الذي نشب بأرض زراعية مزروعة بمحصول القمح على مساحة 12 قيراط  ملك " س ع خ " 45 سنه، فلاح ومقيم بذات الناحية ، وامتد الحريق إلى 2 حظيرة ماشية، الأولى مشيدة بالطوب اللبن ومسقوفة بالأخشاب على مساحة 100 متر تقريبا ملك شقيقه "ر " 62 سنه، فلاح والثانية مشيدة بالأخشاب والبوص على مساحة 30 متر تقريبا ملك " م .ع. ا" 60 سنه، فلاح ومقيمان بذات الناحية . 
 
أسفر الحريق عن إحتراق كمية من المحصول ومحتويات الحظيرة الأولى ومكونات الحظيرة الثانية وكمية من ‏علف الماشية والسماد خلف الحظيرة الأولى ملك " م .ك " 51 سنه، موظف.
 
بسؤال المذكورين رجحوا أن سبب الحريق إلقاء أحد المارة ‏بقايا سيجارة مشتعلة بمحصول القمح أدى إلى حدوث الحريق، وامتد منها إلى الحظيرتين الأخرتين، ونفيا الشبهه الجنائية، وتم التحفظ على محل ‏الحريق  وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وعمل  المحضر اللازم  كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة  . ‏
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى دار السلام دون إصابات

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

حريق

تلا




لا تفوتك
مسئول سعودى لرويترز: الملك سلمان لم يكن بالقصر وقت حادث إسقاط الطائرة اللاسلكية

مسئول سعودى لرويترز: الملك سلمان لم يكن بالقصر وقت حادث إسقاط الطائرة اللاسلكية

ماكرون: المصالحة الفلسطينية التى تدعمها مصر ضرورة لبناء أسس دولة موحدة

ماكرون: المصالحة الفلسطينية التى تدعمها مصر ضرورة لبناء أسس دولة موحدة

الأهلى يطارد المواهب الصاعدة لبناء "جيل جديد" .. المارد الأحمر يفتش بين صغار السن فى الدورى تمهيدا لاعتزال الكبار.. لاشين وقفشة مستقبل وسط الملعب.. عودة حمدى لإنقاذ الجبهة اليسرى.. والجبالى "الحاوى" المنتظر

الأهلى يطارد المواهب الصاعدة لبناء "جيل جديد" .. المارد الأحمر يفتش بين صغار السن فى الدورى تمهيدا لاعتزال الكبار.. لاشين وقفشة مستقبل وسط الملعب.. عودة حمدى لإنقاذ الجبهة اليسرى.. والجبالى "الحاوى" المنتظر

فيديو..مواطنون من لحج يشكون من ضعف الخدمات الصحية: الأدوية مغشوشة ومتهربة بدون رقابة.. الأوضاع متردية والأسعار مرتفعة.. مستشفى صنعاء تئن من تراكم الجثث.. وانتشار أمراض سوء التغذية وحمى الضنك والملاريا والكوليرا

فيديو..مواطنون من لحج يشكون من ضعف الخدمات الصحية: الأدوية مغشوشة ومتهربة بدون رقابة.. الأوضاع متردية والأسعار مرتفعة.. مستشفى صنعاء تئن من تراكم الجثث.. وانتشار أمراض سوء التغذية وحمى الضنك والملاريا والكوليرا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة