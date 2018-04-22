الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريقا نشب بمحصول قمح وامتد إلى حظيرتين







المنوفية – محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بكمية من محصول القمح بأرض زراعية، وامتد إلى حظيرتين للماشية بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بأرض زراعية بقرية بمم دائرة مركز تلا.

بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد ‏الحريق الذي نشب بأرض زراعية مزروعة بمحصول القمح على مساحة 12 قيراط ملك " س ع خ " 45 سنه، فلاح ومقيم بذات الناحية ، وامتد الحريق إلى 2 حظيرة ماشية، الأولى مشيدة بالطوب اللبن ومسقوفة بالأخشاب على مساحة 100 متر تقريبا ملك شقيقه "ر " 62 سنه، فلاح والثانية مشيدة بالأخشاب والبوص على مساحة 30 متر تقريبا ملك " م .ع. ا" 60 سنه، فلاح ومقيمان بذات الناحية .

أسفر الحريق عن إحتراق كمية من المحصول ومحتويات الحظيرة الأولى ومكونات الحظيرة الثانية وكمية من ‏علف الماشية والسماد خلف الحظيرة الأولى ملك " م .ك " 51 سنه، موظف.

بسؤال المذكورين رجحوا أن سبب الحريق إلقاء أحد المارة ‏بقايا سيجارة مشتعلة بمحصول القمح أدى إلى حدوث الحريق، وامتد منها إلى الحظيرتين الأخرتين، ونفيا الشبهه الجنائية، وتم التحفظ على محل ‏الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وعمل المحضر اللازم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة . ‏