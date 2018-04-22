الأمين العام للأمم المتحدة: الحل فى سوريا ليس عسكريا وإنما سياسى فقط







استوكهولم (أ ش أ)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه ليس من حل عسكرى للصراع الدائر فى سوريا وإنما الحل بات سياسا فقط.

وقال جوتيريس - فى مؤتمر صحفى له بجنوب السويد، وفقا لراديو ( سوا ) الأمريكى اليوم الأحد، " أن الحل السياسى فى سوريا معروف وهو قرار مجلس الأمن رقم ( 2254 )، وبيان جنيف ومن خلال المحادثات داخل سوريا بين الحكومة والمعارضة ليتمكن الطرفان من التغلب على الخلافات الموجودة، كما أننا بجاحة أيضا إلى إيجاد طريق للتغلب على انتهاكات القانون الدولى من خلال استعمال الأسلحة الكيميائية فى الوقت الحالى".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الطريق لايزال طويلا للوصول إلى إجماع دولى بين أعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بالصراع السورى، مضيفا " نحن بحاجة إلى وضع الكثير من الأمور على المسار الصحيح بالنسبة لسوريا، ليس فقط وضع خارطة طريق، فلابد من وضع كل شىء على المسار الصحيح ".

وكان جوتيريس ومسئولو مجلس الأمن الدولى قد عقدوا - أمس - اجتماع عمل غير رسمى فى السويد، لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الدولية، بما فى ذلك التطورات فى سوريا وشبه الجزيرة الكورية.