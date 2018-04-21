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وزير الدفاع الأمريكى يحذر من استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا فى سوريا

السبت، 21 أبريل 2018 08:40 ص
وزير الدفاع الأمريكى يحذر من استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا فى سوريا جميس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى


واشنطن أ ش أ
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حذر وزير الدفاع الأمريكى جميس ماتيس، اليوم السبت، النظام السورى من مغبة اللجوء إلى استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى .

وقال ماتيس - فى تصريحات خلال لقائه بنظيره اليابانى إيتسونورى أونوديرا بالبنتاجون ، وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - " إن العالم بأسره أيد الضربة الغربية على منشآت الأسد ، حيث كان هناك تأييد من المحيط الهادى إلى بروكسل فى أوروبا ومن الرياض الى الجانب الغربى من العالم " ، معتبرا أن هذا الهجوم كان ضروريا على مبنى للبحث المتعلق بأسلحة الدمار الشامل ، معربا عن استعداد بلاده للتعامل مع أى شيء فى المستقبل .

 

 


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