وزير الدفاع الأمريكى يحذر من استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا فى سوريا







واشنطن أ ش أ

حذر وزير الدفاع الأمريكى جميس ماتيس، اليوم السبت، النظام السورى من مغبة اللجوء إلى استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى .

وقال ماتيس - فى تصريحات خلال لقائه بنظيره اليابانى إيتسونورى أونوديرا بالبنتاجون ، وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - " إن العالم بأسره أيد الضربة الغربية على منشآت الأسد ، حيث كان هناك تأييد من المحيط الهادى إلى بروكسل فى أوروبا ومن الرياض الى الجانب الغربى من العالم " ، معتبرا أن هذا الهجوم كان ضروريا على مبنى للبحث المتعلق بأسلحة الدمار الشامل ، معربا عن استعداد بلاده للتعامل مع أى شيء فى المستقبل .