موسكو: بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت موقع الهجوم فى دوما السورية

موسكو: بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت موقع الهجوم فى دوما السوريةالسبت، 21 أبريل 2018 03:00 م
سوريا - أرشيفية
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أعلنت موسكو، اليوم السبت، أن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت موقع الهجوم فى دوما السورية.
وذكرت قناة ON LIVE فى نبأ عاجل، أن بعثة مفتشى حظر الأسلحة الكيميائية، وصلت إلى بلدة دوما السورية صباح اليوم السبت.
يذكر أن بعثة مفتشى حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة التونسي سامى، تسعى للتحقيق فى مزاعم قصف الجيش السورى مدينة دوما فى السابع من أبريل الجارى بمواد كيميائية سامة.
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