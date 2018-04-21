video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو: بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت موقع الهجوم فى دوما السورية

السبت، 21 أبريل 2018 03:00 م
موسكو: بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت موقع الهجوم فى دوما السورية سوريا - أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت موسكو، اليوم السبت، أن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت موقع الهجوم فى دوما السورية.

وذكرت قناة ON LIVE فى نبأ عاجل، أن بعثة مفتشى حظر الأسلحة الكيميائية، وصلت إلى بلدة دوما السورية صباح اليوم السبت.

يذكر أن بعثة مفتشى حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة التونسي سامى، تسعى للتحقيق فى مزاعم قصف الجيش السورى مدينة دوما فى السابع من أبريل الجارى بمواد كيميائية سامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. السويد تستعد لاستقبال اجتماع غير رسمى لمجلس الأمن حول سوريا

وزير الدفاع الأمريكى يحذر من استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا فى سوريا

النائب محمد عمارة: مخطط صهيو أمريكى لتدمير سوريا وتقسيمها

دى ميستورا: الأولوية للأمم المتحدة إحداث تسوية نهائية فى سوريا

اخبار عربيه

اخبار عالميه

سوريا

منظمه حظر الاسلحه الكيمياويه

روسيا

الخارجيه الروسيه




لا تفوتك
الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة