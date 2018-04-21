مستشفى جامعة المنصورة تستضيف خبير أمريكى لإجراء جراحة السمنة المفرطة







الدقهلية شريف الديب

تستضيف وحدة جراحة الغدد الصماء،بقسم الجراحة بمستشفى جامعة المنصورة البروفيسورالأمريكي روبرت روتلدج،خلال ورشة عمل "جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة المفرطة يومي الجمعة والسبت 27 و28 أبريل الجارى.

وقال الدكتور تامر يوسف رئيس قسم الجراحة فى بيان له،أن القسم يهتم دائما بتطوير مهارات شباب الأطباء من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية المتخصصة،ولذلك فقد تم تنسيق ورشة عمل ستتم بحضور البروفيسورالأمريكي روبرت روتلدج "مبتكر هذا النوع من الجراحة" والدكتور طارق مهدى أستاذ جراحات السمنة المفرطة حيث تشكل السنة المفرطة السبب الرئيس للعديد من الأمراض القلب والضغط والسكر وخشونة المفاصل وآلام العظام.

وأشار إلى أن التسجيل مجانا للمرضى ممن يعانون من السمنة المفرطة ،لإجراء جراحة تحويل المسار المصغر مجانا.