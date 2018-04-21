محافظ الوادى الجديد يوجه بالتأمين على العاملين بمصنع ملابس المحافظة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،بسرعة التأمين على العاملين بمصنع ملابس المحافظة وإشراكهم بشهادة أمان،وذلك لضمان حقوقهم المالية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال تفقده للمصنع اليوم ، حيث وجه المحافظ بضرورة تسليم ماكينات الأورليه للعمل بها في المصنع ، مما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج به وسرعه انجاز الأعمال ، وعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة المصنع لعرض وبحث أية معوقات ولتذليل المهام أمام أعمال المصنع.

كما تفقد المحافظ إحدى مزارع النخيل المثمرة والتابعة لهيئة تشيط السياحة والتي تحتوى على عدد 101 نخلة من النوع السيوى.

ووجه المحافظ بإتباع أساليب الزراعة الحديثة في نظافة النخيل والمداومة على متابعتها والالتزام بتوقيتات ريها ودراسة استغلال الفراغات المحيطة بالموقع وإعداد مخطط ودراسة لإقامة مخيم سياحي بالمنطقة .