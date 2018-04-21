video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه بالتأمين على العاملين بمصنع ملابس المحافظة

السبت، 21 أبريل 2018 04:06 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بالتأمين على العاملين بمصنع ملابس المحافظة جانب من جولة المحافظ


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،بسرعة التأمين على العاملين بمصنع ملابس المحافظة وإشراكهم بشهادة أمان،وذلك لضمان حقوقهم المالية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال تفقده للمصنع اليوم ، حيث وجه المحافظ بضرورة تسليم ماكينات الأورليه للعمل بها في المصنع ، مما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج به وسرعه انجاز الأعمال ، وعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة المصنع لعرض وبحث أية معوقات ولتذليل المهام أمام أعمال المصنع.

كما تفقد المحافظ إحدى مزارع النخيل المثمرة والتابعة لهيئة تشيط السياحة والتي تحتوى على عدد 101 نخلة من النوع السيوى.

ووجه المحافظ بإتباع أساليب الزراعة الحديثة في نظافة النخيل والمداومة على متابعتها والالتزام بتوقيتات ريها ودراسة استغلال الفراغات المحيطة بالموقع وإعداد مخطط ودراسة لإقامة مخيم سياحي بالمنطقة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد يتفقد مصنع تدوير المخلفات والمطحن الرئيسى

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة