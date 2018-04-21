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السبت، 21 أبريل 2018 05:47 م
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محافظ البحيرة تقرر علاج طالب فقد ساقيه فى حادث قطار على نفقة المحافظة

السبت، 21 أبريل 2018 05:30 م
محافظ البحيرة تقرر علاج طالب فقد ساقيه فى حادث قطار على نفقة المحافظة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة


​البحيرة - ناصر جودة
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وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة متخصصة تضم أطباء استشاريين فى تخصصات الجراحة والأعصاب والأوعية الدموية لمتابعة الحالة الصحية للطالب محمد محمد مهدى الذى أصيب فى حادث قطار أمام بدمنهور مما أدى إلى بتر ساقيه.

 كما شددت محافظ البحيرة على تقديم أفضل الوسائل العلاجية اللازمة له وتحمل المحافظة لكافة المصروفات العلاجية وبحث أفضل التقنيات فى مجال الأطراف الصناعية وتركيبها للطالب المصاب، مشيرة إلى سداد قيمة فواتير العلاج التى تم صرفها للمصاب خلال علاجه بمستشفى دمنهور.

يذكر أن الطالب محمد مهدى مقيد بالفرقة الأولى ميكانيكا بحرية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.


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