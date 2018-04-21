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غدا.. محافظ دمياط يفتتح معرض الأنشطة المدرسية للطلاب

السبت، 21 أبريل 2018 01:48 م
غدا.. محافظ دمياط يفتتح معرض الأنشطة المدرسية للطلاب الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط


دمياط- معتز الشربينى
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يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ،والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات التربية والتعليم معرض الأنشطة المدرسية المقام بمدرسة دمياط الإعدادية مساء غدا الأحد.

ويشمل الافتتاح عرض أنشطة طلاب المدارس،وكذلك عدة عروض فنية وموسيقية،كما يعقب ذلك افتتاح حفل فنى بمكتبة مصر العامة. 

ومن ناحية أخرى يقام مساء الإثنين المقبل حفل بمنطقة طابية عرابي بعزبة البرج تماشيا مع اليوم العالمي للتراث،وكانت الطابية قد شهدت عدة أعمال نظافة وتطوير خلال الفترة الماضية.

 


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