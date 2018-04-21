ضبط طن سكر تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء بالفيوم

ضبط طن سكر تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء بالفيومالسبت، 21 أبريل 2018 01:39 م
سكر - أرشيفية
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط تروسيكل محمل بطن سكر تموينى مدعم، بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، فى حملة مشتركة للتموين ومباحث التموين بالمحافظة.
تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط تروسيكل رقم 206264 الفيوم، قيادة "م.ع" 22 سنة- سائق، ومقيم بمركز الفيوم، محمل طن سكر تموينى مدعم، لإعادة بيعه بالسوق السوداء.
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1405 لسنة 2018 م مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"
البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة