video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط طن سكر تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء بالفيوم

السبت، 21 أبريل 2018 01:39 م
ضبط طن سكر تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء بالفيوم سكر - أرشيفية


الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط تروسيكل محمل بطن سكر تموينى مدعم، بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، فى حملة مشتركة للتموين ومباحث التموين بالمحافظة.

 

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط تروسيكل رقم 206264 الفيوم، قيادة "م.ع" 22 سنة- سائق، ومقيم بمركز الفيوم، محمل طن سكر تموينى مدعم، لإعادة بيعه بالسوق السوداء.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1405 لسنة 2018 م مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين المنوفية: توريد 10 ألاف و 645 طن قمح للشون والصوامع

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة