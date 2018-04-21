ضبط طن سكر تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء بالفيوم







الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط تروسيكل محمل بطن سكر تموينى مدعم، بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، فى حملة مشتركة للتموين ومباحث التموين بالمحافظة.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط تروسيكل رقم 206264 الفيوم، قيادة "م.ع" 22 سنة- سائق، ومقيم بمركز الفيوم، محمل طن سكر تموينى مدعم، لإعادة بيعه بالسوق السوداء.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1405 لسنة 2018 م مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.