صور.. حفل ترفيهى بنادى كفر الشيخ لـ89 طفلاً يتيماً

صور.. حفل ترفيهى بنادى كفر الشيخ لـ89 طفلاً يتيماًالسبت، 21 أبريل 2018 11:28 م
جانب الاحتفال
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نظت لجنة المرأة بنادى كفر الشيخ الرياضى، برئاسة الدكتورة رجاء راغب، بإشراف أشرف أبوحليمة رئيس مجلس الإدارة، حفلًا ترفيهيًا للأيتام من أبناء المحافظة مساء اليوم، تخللته عدة فقرات فنية ورياضية.
تضمن الحفل إقامة العديد من الفقرات الفنية والغنائية ومسابقات ثقافية بين الأطفال الأيتام وتوزيع الوجبات الغذائية والعديد من الهدايا، والألعاب، لرسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال.
وكرمت لجنة المرأة 89 طفلا يتيماً بجمعيات دار الرحمة، الحنان، والإيوائية للبنين، وأُعلن عن فتح باب الدخول للأيتام التابعين للجمعيات الأهلية مجانًا طوال العام، وليس فى يوم اليتيم فقط، وأقام 3 احتفاليات منذ بداية 2018.
الاحتفال بالأطفال الأيتام
جانب الاحتفال
جانب من عضوات لجنة المرأة بنادى كفر الشيخ
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