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صور.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسى بمسقط رأسه فى الغربية

السبت، 21 أبريل 2018 03:29 م
صور.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسى بمسقط رأسه فى الغربية جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسى


الغربية – مصطفى عادل
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شيع الآلاف من أبناء قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، منذ قليل، جنازة الشهيد رقيب محمود بهنسى شاهين شهيد الواجب الوطنى فى العملية سيناء 2018.

وأدى الأهالى صلاة الجنازة على الشهيد فور وصول الجثمان، وتم تشيعه فى جنازة عسكرية، يتقدمها اللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية بالمحافظة نائبا عن اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء زكريا عباس نائب مدير أمن الغربية، نائبا عن اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، والعميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة، والعقيد صلاح حسن المستشار العسكرى للمحافظة، والمحاسب أحمد المغاورى نائب رئيس مدينة السنطة.

وردد المشيعون هتافات "لا اله الا الله الشهيد حبيب الله"، "تحيا مصر"، "نموت نموت وتحيا مصر"، بينما أطلقت السيدات الزغاريد فى توديع الشهيد، وتم دفن الجثمان بمقابر عائلته بالقرية.

 جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسي (1)

جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسي 
جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسي (2)
جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسي 
جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسي (3)
جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسي 

 


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