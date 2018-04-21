صور.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسى بمسقط رأسه فى الغربية

صور.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسى بمسقط رأسه فى الغربيةالسبت، 21 أبريل 2018 03:29 م
شيع الآلاف من أبناء قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، منذ قليل، جنازة الشهيد رقيب محمود بهنسى شاهين شهيد الواجب الوطنى فى العملية سيناء 2018.
وأدى الأهالى صلاة الجنازة على الشهيد فور وصول الجثمان، وتم تشيعه فى جنازة عسكرية، يتقدمها اللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية بالمحافظة نائبا عن اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء زكريا عباس نائب مدير أمن الغربية، نائبا عن اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، والعميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة، والعقيد صلاح حسن المستشار العسكرى للمحافظة، والمحاسب أحمد المغاورى نائب رئيس مدينة السنطة.
وردد المشيعون هتافات "لا اله الا الله الشهيد حبيب الله"، "تحيا مصر"، "نموت نموت وتحيا مصر"، بينما أطلقت السيدات الزغاريد فى توديع الشهيد، وتم دفن الجثمان بمقابر عائلته بالقرية.
جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسي
جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود بهنسي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة