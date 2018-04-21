صور.. تعرف على حى الإفرنج بالإسماعيلية أسسه الفرنسيون وأطلق عليه الأهالى كارية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أهالى الإسماعيلية كانوا يطلقون على حى الإفرنج "الكاريه" ومازال هذا الاسم يتردد عند كبار السن فى المدينة حتى الآن، وكلمة كارية هى كلمة فرنسية معناها باللغة العربية المربع، وعندما قام المهندس الفرنسى "جومارد" الموكل بتخطيط مدينة الإسماعيلية بعد انتهاء حفر قناة السويس، قام بتقسيم المدينة إلى مربعات، كل مربع يحمل اسم حى من الأحياء مازالت الأسماء موجودة حتى الآن، فبدأ بمربعين المربع الأول حى الإفرنج والذى يقيم فيه الأجانب وكبار العاملين بقناة السويس من الفرنسيين واليونانيين وغيرهم، وحى العرب والذى يقيم فيه باقى المواطنين من أبناء مصر والدول العربية.

وقال المؤرخ والكاتب عبد الغنى الجندى أمين عام مركز الإسماعيلية للوثائق، أنه عندما رسم المهندس الفرنسى جومارد خريطة تخطيط المدينه كان هناك فى حى الإفرنج أو الحى الأجنبى مربعيين، مربع رقم واحد ومربع رقم أثنين وإذا نظرت إلى خريطة الإسماعيلية التى صممها جومارد تجد أن هناك مربعين فقط فى حى الإفرنج مربع 1، ومربع 2، والمربع رقم واحد يقع بين شارعى، لوبير وشارع ليسيو، وكان يسكن فى هذا الحى جالية يونانية عبارة عن أسرتين من اليونان، وكانت مشهورة فكان أهل المدينه عندما يتحدثون دائما ينطقون هل أنت ذاهب إلى "الكارية" أى بمعنى أنت ذاهب إلى المربع المتواجد فيه الجريج أواليونانيبن.

وأشار الجندى، إلى أنه من المعروف أن حى الإفرنج هو من الأحياء العريقة فى مدينه الإسماعيلية، حيث أنه أول حى تم تخطيطه وتشييده فى المدينة والمتواجد به أول شارع تم تشييده وهو شارع الإمبراطورة أوجينىا، وأول ميدانين وهما ميدان شمبليون وميدان ليبنتز، وبه فيلا دى ليسبس المشهوره والمتواجدة فى شارع محمد على وشارع سالا، وهذا الحى العريق الذى كان به 8 جاليات أجنبية أكثرها الجالية اليونانية التى يسكن بعضها فى الكاريه carre، وكانت كل منازل الكارية من طابق أو طابقين ويطلق عليه الكاريه أو المربع اليونانى.

يذكر أن حى الإفرنج يقيم به حاليا، كبا العاملين بهيئة قناة السويس من ربابنة ومرشدين ومديرين ويقع بالقرب من شاطئ قناة السويس، وتشرف علية هيئة قناة السويس ويوجد بة حدائق الملاحه ومنطقة نمرة 6 ونادى وشاطئ والدنفاه ومازال يحتفظ بنفس الشكل المعمارى الذى تم إنشائه من قبل الشركة الفرنسية، وكل فيلا تضم طابقين فقط وسقف الفيلا على شكل قبو، ومحاط بالجناين والأشجار، مع تنسيق الشوارع وإنتظامها .



حى الإفرنج



الإفرنج فى الأربعينات



منطقة نمرة 6



إحدى فيلات حى الإفرنج



شوارع الإفرنج



فيلا أخرى