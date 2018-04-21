صور .. تشييع جثمان شهيد سيناء فى مسقط رأسه بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

وصل قبل قليل جثمان الشهيد إبراهيم على إبراهيم حجازى ابن عزبة كرم التابعة لقرية طهواى بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لتشييع الجثمان بمقابر العائلة.

وكان المئات من أهالى القرية والقرى المجاورة قد انتظروا وصول جثمان الشهيد والذى استشهد الأربعاء الماضى، وكانت العائلة فى انتظار وصول الجثمان لتشييعه بمقابر العائلة فى جنازة مهيبة بمسقط رأسه بالمنوفية.

ويذكر أن الشهيد إبراهيم على إبراهيم حجازى استشهد ضمن العملية الشاملة لتطهير سيناء بالعريش بشمال سيناء الأربعاء الماضى، ووصل الحثمان اليوم، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية عزبة كرم التابعة لطهواى بمركز أشمون بمحافظة المنوفية .



