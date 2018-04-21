صور.. التعليم المفتوح بجامعة المنيا يحتفل بيوم اليتيم







كتب فريق المحافظات

أقام مركز التعليم المفتوح بجامعة المنيا،احتفالية بيوم اليتيم بمدرج كلية التربية للطفولة المبكرة،لتكريم 50 طفلاً من مؤسسة تربية البنين.

ونظم الحفل تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المفتوح.

وحضر الاحتفالية الدكتور نبيل السيد حسن عميد كلية التربية للطفولة المبكرة،والدكتور ناصر غبيش وكيل الكلية،وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب، وأخصائى مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح، والدارسين بالمركز.

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات الترفيهية والفنية والغنائية لإدخال البهجة على قلوب الأطفال، وفى نهاية الحفل تم توزيع الهدايا التذكارية عليهم.



جامعه المنيا تحتفل بالايتام



جامعه المنيا تحتفل بالايتام



جامعه المنيا تحتفل بالايتام



جامعه المنيا تحتفل بالايتام



جامعه المنيا تحتفل بالايتام



جامعه المنيا تحتفل بالايتام



جامعه المنيا تحتفل بالايتام