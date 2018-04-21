video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. التعليم المفتوح بجامعة المنيا يحتفل بيوم اليتيم

السبت، 21 أبريل 2018 01:50 م
صور.. التعليم المفتوح بجامعة المنيا يحتفل بيوم اليتيم جامعة المنيا تحتفل بالأيتام


كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

أقام مركز التعليم المفتوح بجامعة المنيا،احتفالية بيوم اليتيم بمدرج كلية التربية للطفولة المبكرة،لتكريم 50 طفلاً من مؤسسة تربية البنين.

ونظم الحفل تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المفتوح.

وحضر الاحتفالية الدكتور نبيل السيد حسن عميد كلية التربية للطفولة المبكرة،والدكتور ناصر غبيش وكيل الكلية،وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب، وأخصائى مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح، والدارسين بالمركز.

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات الترفيهية والفنية والغنائية لإدخال البهجة على قلوب الأطفال، وفى نهاية الحفل تم توزيع الهدايا التذكارية عليهم.

 

جامعه المنيا تحتفل بالايتام (1)
جامعه المنيا تحتفل بالايتام 

 

جامعه المنيا تحتفل بالايتام (2)
جامعه المنيا تحتفل بالايتام 

 

جامعه المنيا تحتفل بالايتام (3)
جامعه المنيا تحتفل بالايتام 

 

جامعه المنيا تحتفل بالايتام (4)
جامعه المنيا تحتفل بالايتام 

 

جامعه المنيا تحتفل بالايتام (5)
جامعه المنيا تحتفل بالايتام
 
جامعه المنيا تحتفل بالايتام (6)
جامعه المنيا تحتفل بالايتام

 

جامعه المنيا تحتفل بالايتام (7)
جامعه المنيا تحتفل بالايتام

 

جامعه المنيا تحتفل بالايتام (8)
جامعه المنيا تحتفل بالايتام

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. انطلاق مؤتمر كلية التمريض الدولى الثانى فى جامعة المنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه المنيا

محافظ المنيا

يوم اليتيم




لا تفوتك
الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة