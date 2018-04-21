صور.. اضبط مخالفة.. أهالى جمصة البلد بدمياط يشكون من تراكم القمامة







دمياط-معتز الشربينى

أعرب أهالى قرية جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط عن غضبهم من تراكم القمامة فى شوارع القرية لفترات طويلة، ما أدى إلى تعفنها وأصبحت تهدد السكان بالأمراض وخاصة أمراض الصيف.

ويقول نبيل أحمد علام من أبناء جمصة البلد، إن "أكوام القمامة تراكمت فى وسط المساكن، وذهبنا إلى الوحدة المحلية مرارا وتكرارا، وطالبنا رئيس الوحدة والمسولين بها مساعدتنا لرفع هذه القمامة، ولكن دون جدوى، وكأننا لسنا بشر نقيم فى هذه القرية ولنا حقوق، خاصة وأن تعداد سكان القرية يزيد عن 20 ألف نسمه تقريبا وكل هؤلاء السكان معرضون للإصابة بالأمراض لتلوث البيئة المحيطة بهم".

وأضاف أسامة نبيل من أبناء القرية، أن "الأمر لم يتوقف عند تراكم أكوام القمامة، ولكن زاد من شدة التلوث انتشار مياه المجارى فى الشوارع، وعمل بحيرات أصبحت تهدد المبانى، والتى وتم اختلاطها بالقمامة فزداد التعفن والتلوث بجميع أنواعه"، موضحًا أن القرية غير مدرجة فى مشروعات الصرف الصحى، وطالب القيادات التنفيذية بمواجهة مخاطر التلوث وحماية المنازل من تراكم مياه الصرف الصحى منذ أعوام وطالب بتكليف لجنة متخصصة لمعاينة مشاكل القرية على الطبيعة.



جمصة البلد



جمصة البلد