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رئيس مدينة سمنود : توريد 11 ألف طن قمح تقريبا بشون سمنود المركزية

السبت، 21 أبريل 2018 11:47 ص
رئيس مدينة سمنود : توريد 11 ألف طن قمح تقريبا بشون سمنود المركزية توريد قمح -أرشيفية


الغربية- محمد طارق
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قال اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية،إن كمية الأقماح المحلية الموردة من المزارعين إلى الشون والصوامع بنطاق المركز بلغت11 ألف طن تقريبا،مؤكدا انتظام سير عملية توريد الأقماح.

وكلف يوسف،فى بيان له اليوم لجنة من موظفي المجلس وإدارة البناء والتنمية بمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين وتوريده بالشون الرئيسية بالمدينة.
 
ووجه رئيس المدينة،بتذليل أي عقبات تواجه المزارعين في عملية التوريد ، وابلاغه أول بأول بالكميات التي يتم توريدها يوميا.
 
 

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