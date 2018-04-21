جامعة سوهاج تشارك بمؤتمر جامعة الدول العربية بالقاهرة







سوهاج محمود مقبول

شارك اليوم وفد من طلاب نموذج المحاكاة المتكامل لجامعة الدول العربية بجامعة سوهاج فى فعاليات المؤتمر الختامي للمحاكاة الطلابية، الذي نظمته الأمانة العامه لجامعة الدول، بمشاركة ٢٠جامعة علي مستوي جمهورية مصر العربية، لمناقشة المشاريع المقدمة من الجامعات، وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة ،صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وقال الدكتور حازم المشنب المشرف الأكاديمي علي نموذج المحاكاه لجامعة الدول العربية بالجامعة، أن النموذج تقدم بمشروع انشاء مركز ترجمه بجميع جامعات مصر لترجمة المراجع الأساسية في كافة العلوم يشارك فيها طلاب الجامعة، وتحت إشراف الجامعات وبرعاية من الأمانة العامة لجامعة الدول، وقد لاقي هذا المشروع استحسان الحاضرين حيث وعد الأمين العام المساعد لجامعة الدول ،بضرورة تحديد موعد لمناقشة هذه المشروعات الخاصة بجميع النماذج ووضع أليات لتطبيقها.

وفى كلمه خاصه أثناء تكريم الجامعات المشاركة أشاد السفير عدنان الخضير الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بجامعة سوهاج وقدم عميق تقديره لإدارة الجامعة وللمشرف الأكاديمي ورئيس النموذج والطلاب المشاركين بالنموذج، على دورهم الفاعل وانشطتهم القويه لإنجاح نموذج المحاكاة المتكامل بنسخته الثانية ،وقد حصلت الجامعة على شهادة تقدير من الأمانة العامة لجامعة الدول تسلمها الدكتور حازم المشنب نيابة عن رئيس الجامعة.

وقد أعرب السفير عدنان عن استعداد الأمانة العامه لجامعة الدول لتأهيل ،وتدريب عدد من طلاب الجامعة خلال الفصل الصيفي علي العمل العربي داخل القطاعات المختلفة بالأمانة العامة.