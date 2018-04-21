تموين المنوفية: توريد 10 ألاف و 645 طن قمح للشون والصوامع







المنوفية _ محمد فتحى

قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، أن إجمالي ما تم توريده خلال الفترة من 15/4 وحتي 21/4/ 2018 من محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 10645.819 طن ،مؤكداً علي أن عملية توريد القمح مستمرة حتي الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد "الجمال" فى بيان له ، علي ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد ، مشيراً علي المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصة من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة .

من جانبه ، شدد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ،علي ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجيه الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.