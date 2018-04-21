video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين المنوفية: توريد 10 ألاف و 645 طن قمح للشون والصوامع

السبت، 21 أبريل 2018 01:11 م
تموين المنوفية: توريد 10 ألاف و 645 طن قمح للشون والصوامع توريد قمح -أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، أن إجمالي ما تم توريده خلال الفترة من 15/4 وحتي 21/4/ 2018 من محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 10645.819 طن ،مؤكداً علي أن عملية توريد القمح مستمرة حتي الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد "الجمال" فى بيان له ، علي ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد ، مشيراً علي المتابعة اليومية  والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصة من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة .

من جانبه ، شدد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ،علي ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجيه الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الأقصر تعلن توريد 1265 طن قمح لبنكر إسنا وصومعة أرمنت

رئيس مدينة سمنود : توريد 11 ألف طن قمح تقريبا بشون سمنود المركزية

تموين المنوفية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

توريد القمح

المنوفيه




لا تفوتك
الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة