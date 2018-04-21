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تحرير 354 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات فى حملة مرورية بمطروح

السبت، 21 أبريل 2018 05:52 م
تحرير 354 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات فى حملة مرورية بمطروح حملة مروريه - أرشيفية


مطروح _ حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 354 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف و200 جنيه غرامات فورية وضبط سائق لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

 

قال مدير أمن مطروح، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

كما تم أخذ عينات عشوائية من 31 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.

 

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 


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