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الكويت تستدعى السفير الفلبينى للمرة الثانية احتجاجا على تصريحاته الصحفية

السبت، 21 أبريل 2018 03:52 م
الكويت تستدعى السفير الفلبينى للمرة الثانية احتجاجا على تصريحاته الصحفية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر


الكويت (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها استدعت اليوم السبت، وللمرة الثانية، السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، اثر تصريحات صحفية منسوبة له.

وقال مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الكويتية، إنه فى إطار متابعة الوزارة لتداعيات التصريحات الفلبينية، والتصرفات التى قام بها بعض العاملين فى السفارة الفلبينية لدى الكويت، والتى تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة الدولة وقوانينها، فقد استدعت الوزارة اليوم السبت وللمرة الثانية سفير الفلبين لدى الكويت، على اثر تصريحه لاحدى الصحف الكويتية، والذى أكد فيه على تلك التصرفات المتجاوزه للأعراف والقواعد الدبلوماسية، وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأضاف أنه تم إبلاغ السفير الفلبينى، بأن الكويت التى تدين وتشجب تلك التصريحات، فإنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها، كما تم اطلاعه على طبيعة تلك الاجراءات.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت أمس الجمعة السفير الفلبينى لدى الكويت، وسلمته مذكرتى احتجاج تتعلقان بالتصريحات التى صدرت من بعض المسئولين الفلبينين، والتى تنطوى على ما وصفتها ب(الإساءة البالغة) للكويت، فضلا عن التصرفات التى قام بها بعض العاملين فى سفارة الفلبين، والتى تمثل إخلالا وتجاوزا للاعراف الدبلوماسية التى تحكم علاقات البلدين، بينما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية فى وقت سابق اليوم، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها، مشيرة إلى أن المتهمين ثلاثة، وهم من الجنسية الفلبينية؛ حيث تم التعرف عليهم وجارى إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة.

 


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