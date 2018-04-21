الخطوط الجوية الليبية: تدمير 15طائرة تقدر بـ2 مليار دولار بصراع الميليشيات

كشفت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن حجم الخسائر التى لحقت بالطائرات بسبب الصراعات المسلحة بين الميليشيات فى ليبيا، موضحة أن حجم الخسائر يقدر بما يقرب من 2 مليار دولار.

أعلنت الخطوط الجوية الليبية تدمير 15 طائرة من أنواع مختلفة بسبب الهجوم على المطارات الليبية، موضحة أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من طراز A320 أصيبت فجر الخميس بأضرار، إثر تعرضها لإصابة بشظايا قذيفة أُطلقت صوب مطار معيتيقة الدولى.

وكشفت الشركة فى تقرير لها حجم خسائر الطائرات المتضررة إثر الهجوم على المطارات الليبية، ورصدت الشركة حجم الخسائر وذلك بتدمير3 طائرات طراز a320 إيرباص من مطار معيتيقة وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة 97 مليون دولار أمريكى، وتدمير طائرة إيرباص a318 ويبلغ سعرها 95 مليون دولار أمريكى، إضافة لتدمير طائرتين طراز a319 ويبلغ سعر الواحدة 90 مليون دولار أمريكى.

وأكدت الشركة تدمير طائرتين طراز a321 ويبلغ سعر الطائرة 116 مليون دولار أمريكى، وطائرة إيرباص(200/300) ويبلغ سعرها 333 مليون دولار أمريكى، إضافة لتدمير طائرة إيرباص(800/300) ويبلغ سعرها 254 مليون دولار أمريكى، وتدمير طائرة إيرباص(330/300) ويبلغ سعرها 259 مليون دولار أمريكى، وتدمير طائرة إيرباص(330/900) ويبلغ سعرها 290 مليون دولار أمريكى.