الإسكندرية تودع السفينة السياحية النرويجية "فايكنج صن" وعلى متنها ٩٥٠ سائحًا

ودعت محافظة الإسكندرية مساء اليوم السفينة السياحية النرويجية "فايكنج صن" وعلى متنها ٩٥٠ سائحا من مختلف الجنسيات، وذلك فى ضوء تشجيع السياحة بالمدينة.

كان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية استقبل السفينة السياحية صباح اليوم بميناء الإسكندرية، وخلال استقباله لها رحب بقبطان السفينة وطاقمها وروادها، متمنيا لهم قضاء يوم سعيد بالإسكندرية، وأشار أن مصر والإسكندرية خاصة أصبحت من الأماكن الآمنة لعودة السياحة مرة أخرى كسابق عهدها، ودعاهم لزيارة الإسكندرية مرات عديدة، موضحا أن الإسكندرية بها العديد من الأماكن الخلابة التى لايمكن أن تحصى فى زيارة واحدة.

وكلف المحافظ اللواء أحمد حجازى وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإعداد برنامج حافل لأفراد الفوج السياحى لحفل توديع السفينة، وخلال حفل التوديع تم عرض عدة فنون استعراضية عن محافظة الإسكندرية من قبل فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة من قصر ثقافة الأنفوشى.

يأتى استقبال الفوج السياحى فى إطار جهود عديدة للنهوض بالسياحة الداخلية و الخارجية بالإسكندرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياح والتعرف على أهم متطلباتهم لعودة السياحة كسابق عهدها فى الإسكندرية.