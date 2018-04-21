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"الأسلحة الكيميائية": خبراؤنا أخذوا عينات من موقع الهجوم المفترض فى دوما

السبت، 21 أبريل 2018 05:19 م
"الأسلحة الكيميائية": خبراؤنا أخذوا عينات من موقع الهجوم المفترض فى دوما الأوضاع فى سوريا - أرشيفية


(أ ف ب)
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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن خبراءها أخذوا عينات من موقع الهجوم المفترض فى دوما السورية.

وجاء فى بيان للمنظمة أن بعثة تقصى الحقائق التابعة لها زارت دوما "اليوم لجمع عينات للتحليل بما يتصل بالشبهات باستخدام أسلحة كيميائية فى 7 أبريل 2018، وأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستقيم الوضع وتنظر فى خطوات لاحقة بما يشمل زيارة آخرى محتملة إلى دوما".

 

 


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