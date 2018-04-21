إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعى ندوة لوزارة الداخلية بجامعة المنيا

إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعى ندوة لوزارة الداخلية بجامعة المنياالسبت، 21 أبريل 2018 06:38 م
جانب من الندوة
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نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا ،تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا ،والدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،ندوة بعنوان " ايجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي".
حاضرفي الندوة العقيد دكتور حسام نبيل بوزارة الداخلي وبحضور 120 طالب وطالبة ،من مختلف كليات الجامعة ،وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي وجامعة المنيا ووزارة الداخلية ،لتوعية طلاب الجامعات عن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي والطرق الآمنة لاستخدامها.
وتناول المحاضر عدة محاور بالندوة حول الابتزاز الإلكتروني واساليبه وكيفية التعامل معه، وكيفية التعامل الآمن مع سبكة الإنترنت وكيفية تأمين الحسابات الشخصية للمستخدمين، هذا إلي جانب كيفية التعامل مع الحسابات الوهمية.
وخلال الندوة قام عقيد دكتور حسان نبيل بعرض نموذج لهكر مصري وكيف تم إكتشافه والقبض عليه ، حيث أشرف علي الندوة وأدارها الدكتور هاني العربي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعماد زكي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسي مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات وراندة خليل ومحمود منصور ومحمد صلاح الأخصائيين بالإدارة.
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