إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعى ندوة لوزارة الداخلية بجامعة المنيا

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا ،تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا ،والدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،ندوة بعنوان " ايجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي".

حاضرفي الندوة العقيد دكتور حسام نبيل بوزارة الداخلي وبحضور 120 طالب وطالبة ،من مختلف كليات الجامعة ،وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي وجامعة المنيا ووزارة الداخلية ،لتوعية طلاب الجامعات عن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي والطرق الآمنة لاستخدامها.

وتناول المحاضر عدة محاور بالندوة حول الابتزاز الإلكتروني واساليبه وكيفية التعامل معه، وكيفية التعامل الآمن مع سبكة الإنترنت وكيفية تأمين الحسابات الشخصية للمستخدمين، هذا إلي جانب كيفية التعامل مع الحسابات الوهمية.