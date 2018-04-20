ولى عهد الكويت يدين الحادث الإرهابى بمنطقة عسير فى السعودية







الكويت (أ ش أ)

بعث ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أعرب خلالها عن خالص مواساته، فى استشهاد أربعة من رجال الأمن خلال قيامهم بأداء مهامهم الأمنية، جراء إطلاق نارعلى نقطة تفتيش أمنية فى محافظة المجاردة بمنطقة عسير.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم اليوم الجمعة، إدانته الشديدة للحادث الإرهابى جنوب منطقة عسير.

وأعرب الغانم - خلال برقية عزاء إلى رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ - عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الحادث، مشددا على التضامن التام والدعم الكامل للمملكة العربية السعودية فى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه.