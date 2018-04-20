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ننشر الإحصائية الأولية لأحداث مسيرة العودة اليوم الجمعة

الجمعة، 20 أبريل 2018 04:47 م
ننشر الإحصائية الأولية لأحداث مسيرة العودة اليوم الجمعة الجيش الاسرائيلى


كتب- هاشم الفخرانى
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نشر المركز الإعلامى للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، الإحصائية الأولية لأحداث مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتى أسفرت عن سقوط  شهيدين و126 مصاب بجراحات مختلفة واستنشاق غاز، منها 81 إصابة وصلت للمستشفيات و45 اصابة تم علاجها في النقاط الطبية منها 2 خطيرة و45  متوسطة و34  طفيفة.

 

وتنوعت الإصابات، حيث شملت 4 حالات إصابة في الرقبة والرأس وحالة فى الاطراف العلوية و 3 في الظهر والصدر و2 في البطن والحوض و56  في الاطراف السفلية و16  استنشاق غاز.


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