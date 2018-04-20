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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى ببنها

الجمعة، 20 أبريل 2018 02:32 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى ببنها انقلاب سيارة - ارشيفيه


القليوبية نيفين طه
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى أمام توشيبا ببنها خلال توجههم للمشاركة فى تشييع جنازة أحد أقاربهم بمقابر الشموت.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى العقيد عبد العظيم محمد عبد العظيم رئيس مباحث المرور بالقليوبية إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى ببنها ووجود متوفيين ومصاب.

 

أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء نبيل عدلى وكيل مرور القليوبية، حيث تبين انقلاب سيارة ملاكى ماركة دايو بسبب السرعة الجنونية، ما أدى لوفاة ركابها الـ3 وإصابة آخر وتعطل الطريق الزراعي.

 

ودلت التحريات أن سبب الحادث السرعة الجنونية لقائد السيارة، حيث كان ومرافقوه فى طريقهم للمشاركة فى جنازة أحد أقاريهم بمقابر الشموت ببنها عقب الصلاة عليها بمسجد فى بنها الجديدة.

 

تم نقل المصاب للمستشفى والتحفظ على جثث المتوفين تحت تصرف النيابة والدفع بأوناش المرور لرفع اثار الحادث وإعادة تسيير الطريق الذى تعطل جراء الحادث.


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