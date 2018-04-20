مستشار عرفات مهاجما إسرائيل بعد قنص طفل: نموذج محمد الدرة يتكرر مرارا







كتب أحمد جودة

شن الكاتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، هجوما عنيفا على إسرائيل، وذلك ردا على سلسلة الانتهاكات من قوات الأمن الإسرائيلية فى استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين وقنص الأطفال والعزل عبر الرصاصات الطائشة.



محمد رشيد

وأضاف "رشيد"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أين هى قواعد الاشتباك، الأخلاقيات التى يتشدق بها الجيش الإسرائيلي فى اغتيال الطفل محمد، فى يوم كهذا اشتبكت مع وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يعلون فى السفارة الأمريكية بباريس بحضور الراحل عرفات و باراك وأولبرايت حول اغتيال الدرة، لم يتغير شىء، قتلوا محمد هنا، وقتلوا محمد هناك، نموذج محمد الدرة يتكرر مرارا ومرارا».

#غزة

لحظة إستهداف الطفل الشهيد محمد إبراهيم أيوب 15 سنة برصاصة مباشرة في الرأس دون أن يشكل أى خطر على القوات #الإسرائيلية، و ممثل الأمين العام للأمم المتحدة #نيكولاي_ملادينوف يصف الجريمة بالتصرف المشين، مأساة الطفل الشهيد #محمد_الدرة تتكرر مرارا و مرارا pic.twitter.com/UoDhwLdeHr — Mohamed Rachid (@MBRachid) April 20, 2018

ونشر محمد رشيد على صفحته مقطع فيديو للحظة استهداف الطفل الشهيد محمد إبراهيم أيوب 15 سنة برصاصة مباشرة فى الرأس، مضيفا أن الطفل الشهيد لم يشكل أى خطر على القوات الإسرائيلية، مما دفع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاى ملادينوف لوصف الواقعة بالجريمة والتصرف المشين.