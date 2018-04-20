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مستشار عرفات مهاجما إسرائيل بعد قنص طفل: نموذج محمد الدرة يتكرر مرارا

الجمعة، 20 أبريل 2018 10:09 م
مستشار عرفات مهاجما إسرائيل بعد قنص طفل: نموذج محمد الدرة يتكرر مرارا الكاتب محمد رشيد


كتب أحمد جودة
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شن الكاتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، هجوما عنيفا على إسرائيل، وذلك ردا على سلسلة الانتهاكات من قوات الأمن الإسرائيلية فى استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين وقنص الأطفال والعزل عبر الرصاصات الطائشة.

محمد رشيد
محمد رشيد

وأضاف "رشيد"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أين هى قواعد الاشتباك، الأخلاقيات التى يتشدق بها الجيش الإسرائيلي فى اغتيال الطفل محمد، فى يوم كهذا اشتبكت مع وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يعلون فى السفارة الأمريكية بباريس بحضور الراحل عرفات و باراك وأولبرايت حول اغتيال الدرة، لم يتغير شىء، قتلوا محمد هنا، وقتلوا محمد هناك، نموذج محمد الدرة يتكرر مرارا ومرارا».

ونشر محمد رشيد على صفحته مقطع فيديو للحظة استهداف الطفل الشهيد محمد إبراهيم أيوب 15 سنة برصاصة مباشرة فى الرأس، مضيفا أن الطفل الشهيد لم يشكل أى خطر على القوات الإسرائيلية، مما دفع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاى ملادينوف لوصف الواقعة بالجريمة والتصرف المشين.


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