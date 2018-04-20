محمد صلاح عنوان حفلات تخرج طلبة الهندسة والتربية النوعية فى بورسعيد







كتب محمد تهامى زكى

أصبح النجم المصرى محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مثالا جيدا وقدوة حسنة للكثير من الشباب، نظرا لتألقه ونجاحه فى كرة القدم، وأيضا لسلوكياته وأخلاقه العالية التى طالما أشاد بها زملاؤه فى الملاعب الأوروبية.

نجاح صلاح المبهر كان مصدر إلهام لطلبة الفرقة الخامسة مدنى كلية الهندسة بجامعة بورسعيد، خلال حفل تخرجهم، الذى أقيم أمس الخميس داخل الكلية، وارتدى الطلبة تيشيرتات الفرعون المصرى بفريق ليفربول مع وضع باروكة شعر مجعدة تشبه تسريحة صلاح، قاموا برسم وكتابة اسم صلاح بأجسادهم على الأرض.



طلبة كلية الهندسة

الوضع لم يختلف كثيرا فى كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد أيضا، ومن حب وعشق طلبة الكلية للفرعون المصرى بسبب نجاحاته فى الملاعب الأوروبية وقيادته للمنتخب المصرى للوصول إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما، أطلقوا على عام تخرجهم "دفعة محمد صلاح"، وقاموا أيضا بكتابة "مو صلاح" بأجسادهم على أرض الكلية.



طالبات كلية التربية النوعية



صلاح