فيديو.. علقه موت لسائق توك توك وزميله حاولا خطف طفلة بالمحلة

فيديو.. علقه موت لسائق توك توك وزميله حاولا خطف طفلة بالمحلةالجمعة، 20 أبريل 2018 05:41 م
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لقن الأهالى بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبري، شخصين حاولا اختطاف طفلة من يد والدها، درساً قاسياً.
وكان شخصين يستقلان توك توك، حاولا خطف طفلة من يد والدها، لكن سرعة رد فعل الأهالى نجح فى فشل مخططهم والإمساك بهم.
وقام الأهالى بالأعتداء على الشخصين عقب الإمساك بهم، وتحطيم التوك التوك المستخدم فى الواقعة.
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