ضبط صاحب محل مستحضرات تجميل لبيعه منتجات منتهية الصلاحية فى بنها

ضبط صاحب محل مستحضرات تجميل لبيعه منتجات منتهية الصلاحية فى بنهاالجمعة، 20 أبريل 2018 02:45 م
مستحضرات تجميل - أرشيفية
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط صاحب محل مستحضرات تجميل يروج لمنتجات منتهية الصلاحية ببنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بورود معلومات لمباحث التموين بقيام "ع.ذ" 42 عام المسئول عن محل مستحضرات تجميل ببنها، وذلك لحيازته وعرضة للبيع منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ما يؤثر على الصحة العامة.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بورود معلومات لمباحث التموين بقيام "ع.ذ" 42 عام المسئول عن محل مستحضرات تجميل ببنها، وذلك لحيازته وعرضة للبيع منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ما يؤثر على الصحة العامة.
توجهت حملة تموينية للمكان وتم ضبط كمية من المستحضرات التجميلية منتهية الصلاحية، تحررعن الواقعة المحضر رقم 3496 جنح قسم أول بنها لسنة 2018 وتولت النيابة التحقيق.
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