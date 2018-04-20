صور.. وزير الآثار يتفقد الترميمات ويفتتح المحور الجنوبى بمعابد الكرنك







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، زيارة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وذلك لتفقد معابد الكرنك والقيام بجولة داخله ومتابعة أعمال المحور الجنوبى الذى يمتد من الصرح السابع إلى الصرح العاشر، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

كما تشمل زيارة وزير الآثار، استكمال الجولات مساء اليوم، بافتتاح قاعات العرض الجديدة بمتحف الأقصر فى السادسة مساء، ثم تفقد طريق الكباش، وبعدها إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر، يعقبه حفل موسيقى ساهر داخل المعبد.































